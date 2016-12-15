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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا

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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية ألمانيا

سامح شكري – وزير الخارجية (أرشيفية)

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد ظهر اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016، تطرقا خلاله إلي سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، علي ضوء الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يومين، والذي أعربت خلاله عن خالص تعازي ألمانيا في ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية.

وأضاف المستشار أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤي تجاه القضايا الإقليمية الهامة وعلي رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، حيث اتفقا علي ترتيب لقاء بينهما خلال الفترة القادمة لمواصلة التشاور حول هذه القضايا والموضوعات الهامة.

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