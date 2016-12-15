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"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام بسبب إصلاح فواصل معدنية

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"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام بسبب إصلاح فواصل معدنية "المرور": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام بسبب إصلاح فواصل معدنية

>كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر، أمام القادم من مناطق مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ما يستلزم إغلاقًا جزئيًا للكوبرى لمدة 3 أيام، لحين انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أن تلك الأعمال ستبدأ الساعة 12 ليل الخميس وتنتهى الساعة 6 من صباح السبت المقبل، وسيتم إجراء غلق جزئى للطريق أعلى للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة على أن تكون الأعمال ذلك فى المنطقة من مسجد النور وصولًا إلى الوصلة المعلقة لإصلاح الفواصل المعدنية فى الجانب الأيسر منعًا لحوادث الطرق وترك الجانب الأيمن للحركة المرورية.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.


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