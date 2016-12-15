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إصابة الأنبا موسى بذبحة صدرية حزنا على ضحايا "البطرسية" ونقله للعلاج بلندن

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إصابة الأنبا موسى بذبحة صدرية حزنا على ضحايا "البطرسية" ونقله للعلاج بلندن إصابة الأنبا موسى بذبحة صدرية حزنا على ضحايا "البطرسية" ونقله للعلاج بلندن

>كتبت سارة علام

أصيب الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذبحة صدرية بعد تعرضه لضغوط نفسية جراء أحداث تفجير الكنيسة البطرسية.

 

أعلن اللقائمون على صفحة الأنبا موسى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر إصابته بذبحة صدرية بعد تعرضه لضغوط نفسية من جراء أحداث تفجير الكنيسة البطرسية، وأنه سافر إلى لندن لتلقى العلاج وسيعود خلال أيام، وسيجرى فحص قسطرة قلب، وقلب بالمجهود.

 

كان الأنبا موسى قد شهد تشييع جثامين الضحايا من كنيسة العذراء بمدينة نصر، كما شيع جثمان الشهيدة أنجيل أنور من الكنيسة البطرسية أمس الأول وصلى عليها صلاة الجنازة.


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