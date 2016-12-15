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تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لجلسة 8 يناير

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تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لجلسة 8 يناير تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بممارسة الشذوذ مع خادمه لجلسة 8 يناير

>كتب محمود نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال "خ. خ"، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى مع خادمه، إلى جلسة 8 يناير المقبل، لاستكمال سماع شهود "أطباء نفسيين". 

 

 

ويواجه المتهمون تهم إدارة وتهيئة مكانا لتعاطى جوهرين مخدرين "الحشيش" و"الميثامفيتامين" مقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطى للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطى الجوهرين المخدرين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


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