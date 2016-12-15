تجديد حبس الشاهد الزور على معاونى مباحث القنطرة غرب 15 يوما

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصدرت النيابة الكلية بالإسماعيلية برئاسة المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية قرارا بتجديد حبس "إبراهيم.س.إ" الشاهد فى الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الشهادة الزور أمام محكمة جنايات الإسماعيلية واتهامه لمعاونى مباحث القنطرة غرب بتحريضه على وضع مخدرات أمام منزل المتهمين فى الجناية ذات الجناية.

وكانت النيابة الكلية بالإسماعيلية قد قررت مساء أمس الأربعاء صرف كل من الملازم أول "محمد إدريس محمد" و"محمد أسعد عبد المجيد" ومخبر يدعى "فوزى" من سراى النيابة عقب سماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم من تهم.

واستمعت النيابة على العامة لأقوال معاونى مباحث القنطرة فى التهم الموجهة إليهما وهى استغلال النفوذ وحيازة مخدرات والتزوير فى محررت رسمية وهى محضر الضبط والتحريات ونفى الضابطين التهم عن أنفسهما وأكدا للنيابة العامة أن جميع الإجراءات التى تمت مع المتهمين سليمان على زايد ونجله فتحى سليمان على كانت قانونية وسليمة وأن المضبوطات التى ضبطت بحوزتهما هى تخصهما وأن الشاهد اتهمهما زورا وبهتاتا خوفا من أهالى المتهمين.

وأكد الضابطين فى أقوالهما أنهما اتبعا الإجراءات القانونية المنصوص عنها فى القانون ولم يظلما المتهمين وأن المخدرات المضبوطة تم ضبطها بالفعل بحوزة المتهمين الذين حكمت محكمة جنايات الاسماعيلية ببراءتهما فى الجناية 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب.

وقال الشاهد فى أقواله أمام النيابة الكلية إن المتهمين لحظة القبض عليهما شاهداه فى مركز شرطة القنطرة غرب فظنا أنه المبلغ عنهما وهو الذى أرشد عنهما.

وأضاف الشاهد فى أقواله أن أقارب المتهمين هددوه ولجأوا إلى كبار عائلته لتبرءة نفسه وتبرءة المتهمين فى جناية المخدرات.

وأكد الشاهد أنه ذهب إلى المحكمة وأدلى بالشهادة الزور لكى يحصل المتهمين على البراءة من قضية المخدرات وأدلى فى أقواله أمام محكمة الجناية أن ضباط المباحث أعطوه المخدرات وطلبو منه دسها بالقرب من منزل المتهمين.