أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 15 / 12/ 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 15 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، توجيه إنذار لبناهينى قبل معاقبته ماليا والمفاضلة بين ثلاثة مهاجمين لتدعيم صفوف الدراويش والتدرب بدون راحة استعدادا لبتروجت.

أرسل مسئولو نادى الإسماعيلى إنذارًا إلى الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش من أجل تحذيره من مغبة ما أقدم عليه بعد هروبه عن صفوف الدراويش وطالبوه بالعودة إلى الفريق أو توقيع عقوبات مالية مغلظة عليه باعتباره هاربًا عن صفوف الفريق رغم ارتباطه بعقد ممتد ولا يحق له الرحيل بدون موافقة ناديه.

يفاضل مسئولو الإسماعيلى بين أكثر من لاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، حيث تتم المفاضلة بين ثلاثة مهاجمين أحدهم نيجيرى والآخر إيفوارى والثالث زامبى من أجل اختيار أحدهم لتدعيم صفوف الدراويش فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

يواصل فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم الخميس بدون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة أسوان أمس الأربعاء فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب ضيق الوقت وتلاحم المباريات قبل الاستعداد لمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل بالجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

دخل مسئولو أندية الإسماعيلى وسموحة ووادى دجلة فى مفاوضات مع حسين الشحات صانع ألعاب مصر المقاصة بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الفيومى منذ بداية الموسم الجارى وإجادته فى أكثر من مركز مثل صناعة اللعب والظهير الأيمن والجناحين.

أكد أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بالمستوى الذى قدمه الإسماعيلى بالأمس أمام أسوان والفوز بخماسية نظيفة، مشيرا إلى أن الفوز سيمنح لاعبيه ثقة فى الفترة القادمة من أجل الحفاظ على نفس المستوى فى اللقاءات المقبلة.