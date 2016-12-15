المحلة يتعادل مع المنصورة 0/0 بالقسم الثانى

كتب - هيثم عويس

تعادل فريقا المنصورة وغزل المحلة "سلبيًا" فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المنصورة فى ختام لقاءات الأسبوع الـ11 للدورى.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وظهر عليها خوف الفريقين من الهزيمة، بالرغم من أن نقطة التعادل لن تفيدهما كثيرًا فى ظل الصراع القوى نحو المنافسة على الصعود بعدما تصدر بلدية المحلة الترتيب بالأمس برصيد 27 نقطة بعد الفوز على نبروه بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنصورة إلى 17 نقطة وما زال فى المركز السابع، بينما ارتفع رصيد المحلة إلى 15 نقطة فى المركز الثامن .