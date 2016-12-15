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رئيس وزراء اليونان يدعو إلى إحراز تقدم في مساعدة بلاده بشأن المهاجرين

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رئيس وزراء اليونان يدعو إلى إحراز تقدم في مساعدة بلاده بشأن المهاجرين رئيس وزراء اليونان يدعو إلى إحراز تقدم في مساعدة بلاده بشأن المهاجرين

ألكسيس تسيبراس

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنه سيضغط على زملائه من القادة الأوروبيين خلال قمة يوم الخميس لإنهاء الجمود بشأن خطط توزيع نحو أكثر من 60 ألفا من طالبي اللجوء الآن في اليونان.

وبحسب  رويترز قال تسيبراس للصحفيين لدى وصوله “علينا الحفاظ على تضامنا واتخاذ قرارات تتعلق بالمشاركة في تحمل العبء والمسؤوليات” وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الاتفاق مع تركيا التي أوقفت بشكل كبير تدفق المهاجرين إلى اليونان.

وأضاف “خاصة فيما يتعلق بالمسألة اليونانية أعتقد أن الآن هو الوقت لإحداث انفراجة. ستتاح لي فرصة لمناقشة هذا الأمر مع كثير من الزملاء. أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم دون ابتزاز ومع احترام سيادة هذا البلد.”

وفي العام الماضي اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة لتوزيع طالبي اللجوء في إيطاليا واليونان على أنحاء الاتحاد لكنها طبقت بشكل محدود إذ رفضت عدة دول – وبشكل رئيسي في الشرق الذي كان يخضع للحكم السوفيتي سابقا – قبول أعداد كبيرة.

ولم تسفر مفاوضات أستمر شهورا بشأن تحقيق “التضامن” و”المشاركة في تحمل عب” المهاجرين حتى الآن عن التوصل إلى تسوية.

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