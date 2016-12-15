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حاكم عجمان يبحث علاقات التعاون مع تايلاند

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حاكم عجمان يبحث علاقات التعاون مع تايلاند حاكم عجمان يبحث علاقات التعاون مع تايلاند

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري، أمس، كومات كامالنافين، سفير مملكة تايلاند، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، ومؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهام عمله.

وبحث سموه والسفير التايلاندي، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جهته، أعرب سفير تايلاند عن سعادته بتمثيل بلده لدى الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة. وأثنى على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات.

حضر اللقاء حمد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم المطروشي، نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

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