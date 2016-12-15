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طرق الشارقة: انتهاء ازدواج طريق محافز- الفايه مارس المقبل

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طرق الشارقة: انتهاء ازدواج طريق محافز- الفايه مارس المقبل طرق الشارقة: انتهاء ازدواج طريق محافز- الفايه مارس المقبل

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن انتهاء تحويل طريق محافز- الفايه بالمنطقة الوسطى من طريق مفرد إلى طريق مزدوج وافتتاحه أمام حركة السير مارس المقبل بتكلفة 57 مليون درهم.

وقال المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتوسع في مشاريع البنى التحتية بالمنطقة الوسطى لتواكب خطط التنمية الشاملة وتلبية للتوسعات العمرانية والاستثمارية والسياحية بالمنطقة وتحقيقا لرفاهية وسلامة قاطني وزوار المنطقة وانسيابية تنقلاتهم والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وعنايته وتوجيهاته الدائمة بتطوير شبكات الطرق وتنوعها وفق أرقى المواصفات العالمية للسلامة المرورية لتحقيق التنمية المستدامة لاسعاد السكان ومستخدمي الطرق في المنطقة.

وقال رئيس الهيئة إن المشروع يشمل تحويل طريق محافز-الفايه المفرد حاليا ليكون مسارين بعرض 7.3 أمتار في كل اتجاه وبطول إجمالي 14.8 كيلومتراً مربعاً مع أكتاف أسفلتية خارجية بعرض 2.5 متر وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض 1.2 متر وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 7.6 أمتار مع تنفيذ خمسة دوارات بطول الشارع لتأمين انسيابية الحركة المرورية وأيضا تثبيت حواجز معدنية في كلا الإتجاهين لرفع مستوى السلامة المرورية إلى جانب تحويل العبارات الصندوقية القائمة لتصريف مياه الأمطار بالأودية المتقاطعة مع محور الطريق بالإضافة إلى الأعمال الخدمية المصاحبة ولفت السويجي بأن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المعدة وقد بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 65 في المئة.

 

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