رئيس مدينة زويل: تجربة علاج الأوروام بالذهب على الإنسان قريبا

كتبت أمل علام

أعلن الدكتور مصطفى السيد رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومخترع العلاج بالذهب، أنه سيتم قريبا تجربة علاج الأورام بنانو الذهب، وذلك بعد نجاح التجربة على عدد من الحيوانات منها القطط والكلاب والفئران، موضحا أنه لن يتم تجربته على البشر إلا بعد ثبوت أمانه التام وإجراء المزيد من التجارب.

جاء خلال جلسة بمؤتمر المصريين فى الخارج، برئاسة الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور أحمد عبدون أستاذ بالمركز القومى للبحوث، والدكتور وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية، موضحا أنه عند تكسير المواد إلى جزيئات صغيرة تتغير خصائصها وعند تكسيرها إلى مواد متناهية الصغر حركة المادة الالكترونية تتغير وتصبح سريعة ودقيقة، وكلما تم تصغيرها تظهر وظائف جديدة وتتغير وظائفها.

وأوضح الدكتور مصطفى السيد أن تصغير المواد على شكل نانو يظهر تركيبة جديدة وتكون بوظائف جديدة وانه تم إجراء تجارب على الكلاب والحيوانات الكبيرة وأثبتت فعاليته وكفائتة فى علاج الأورام، موضحا أن التخلص من السرطان بنانو الذهب يكون عن طريق حقن سائل نانو الذهب وتسليط الأشعة تحت الحمراء لكى يتم تسخين المنطقة المصابة عند وضع محلول، بعدها يتم القضاء على الورم.

وأوضح أن الحقن بجزئيات الذهب يعد وسيلة لتشخيص المرض بالإضافة إلى وظفته فى العلاج، لأنه إذا تجمعت جزئيات الذهب عند الحقن فمعناه أن هناك إصابة بالسرطان، وإذا لم يتجمع الذهب عليه تكون خالية من السرطان، مؤكدا ان للضوء أهمية كبيرة على قتل الخلية السرطانية، حيث أن الذهب يمتصه ويحوله إلى حرارة تقضى على الورم.

وقال الدكتور مصطفى السيد إنه يمكن استخدام النانو تكنولوجى فى استخدامات مختلفة، بشرط التعرض للضوء بعد إجراء تجار العلااج، موضحا أن الأبحاث التى أجريت أثبتت أن الأورام التى لم يتم تعريضها للضوء، وتم حقنها بالذهب فقط لم تتخلص من السرطان، مؤكدا أن الاثنين يعملان معا حتى يتم القضاء على الخلية السرطانية نهائيا.

وأوضح الدكتور مصطفى السيد أن قوة الضوء تؤدى إلى التخلص من السرطان وكمية الضوء والكمية التى يتم حقنها بالذهب تساعد فى التخلص من السرطان، وأى خلل من هذه الخطوات لا يتم القضاء نهائيا على السرطان سواء كمية الذهب كانت قليلة أو كثيرة مضيفا أن الذهب لا يؤثر على الكلى أو الكبد سواء فى حجمه أو حتى وزن الجسم لا يتغير.

وأوضح أنه تم إجراء أبحاث على الكلاب والقطط، فى جامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث الذان استقبلا عدد كبير من الحيوانات المصابة بالسرطان تم استخدام الحقن بالذهب معهم، ونجحت التجارب موضحا أنه قبل ذلك كان يتم استئصال الورم بالجراحة ثم يعود مرة أخرى فى نفس المكان أو فى مكان آخر من جسم الحيوان، ثم توصلوا إلى أنه يمكن استئصال الورم ثم حقن الذهب حتى لا يرتد الورم مرة.

وأشار الدكتور مصطفى السيد أنه إذا لم يستخدم الذهب والتسخين بعد الاستئصال يعود الورم مرة أخرى، موضحا أنه عندما يكون الورم ضخما يتم حقن الورم بنانو الذهب ثم يعرضوه للضوء أو الأشعة تحت الحمراء ثم يتم استئصاله، ويكون العلاج قبل الجراحة إذا كان الورم كبيرا، والتجربة أجريت منذ 3 أعوام، ولم يعود الورم مرة أخرى، مضيفا أن الذهب يذهب إلى الكبد والكلى ولكنه لم يسبب أى مضاعفات خطيرة عليهما.