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السبت..«محمد بركات» ضيف SNL بالعربي على CBC

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السبت..«محمد بركات» ضيف SNL بالعربي على CBC السبت..«محمد بركات» ضيف SNL بالعربي على CBC

محمد بركات

يستضيف برنامج Saturday Night Live بالعربي المذاع على شاشة سي بي سي كابتن محمد بركات لاعب كرة القدم في النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقًا، وذلك في الحلقة الحادية عشر من البرنامج الذي يذاع يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساء.

وتقدم الحلقة عددا من الفقرات منها استعراضات فنية ونشرة أخبار ساخرة وفقرات كوميدية تمثيلية متنوعة للتعليق على الأوضاع الحالية بشكل كوميدي مميز.

ويتحدث محمد بركات خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهته خلال رحلته الكروية بشكل ساخر وكيف يرى الوضع الرياضي الحالي بالإضافة إلى نقاط أخرى تتحدث عنها.

وفي الحلقات الماضية استضاف البرنامج الكوميدي الذي يقدمه شادي ألفونس وخالد منصور ونور قدري عددا من النجوم منهم درة وعمرو يوسف وأحمد عدوية ومنى زكي وإيمي سمير غانم.

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