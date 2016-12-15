لجنة التحقيق في حادث طائرة باريس: آثار مواد متفجرة برفاة ركاب الرحلة

صرح مصدر مسئول بلجنة التحقيق المكلفة بحادثة الطائرة المصرية التي سقطت بالبحر المتوسط والتابعة لوزارة الطيران المدني، أنه ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الأشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وأضاف المصدر في بيان رسمي أنه تطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 و التى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وجب عليها ابلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة .