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موسكو: لا خطط لعقد لقاء قمة بين روسيا وإيران وتركيا حول سوريا 27 ديسمبر

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موسكو: لا خطط لعقد لقاء قمة بين روسيا وإيران وتركيا حول سوريا 27 ديسمبر موسكو: لا خطط لعقد لقاء قمة بين روسيا وإيران وتركيا حول سوريا 27 ديسمبر

>موسكو (أ ش أ)

أكد السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، عدم وجود مخطط لعقد قمة بين زعماء روسيا وتركيا وإيران لمناقشة التسوية السورية يوم 27 ديسمبر الحالى فى موسكو.

وقال بيسكوف - فى تصريح له نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "لا مخطط لعقد اتصالات على اعلى مستوى بين روسيا وإيران وتركيا حول سوريا يوم 27 ديسمبر فى موسكو".

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أعلن اليوم الخميس، عن اجتماع بين وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا فى موسكو يوم 27 ديسمبر الجارى لمناقشة الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار فى حلب.

وأشار وزير الخارجية التركى إلى أنه أجرى محادثات هاتفية أمس الأربعاء مع نظيريه الروسى سيرجى لافروف والإيرانى محمد جواد ظريف، لبحث الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق هدنة فى حلب، والتى من شأنها أن تمهد الطريق لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.


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