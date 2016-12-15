أعضاء بالبرلمان الليبى يؤكدون على ضرورة تغيير لجنة الحوار السياسى

كتب - أحمد جمعة

التقى عضو مجلس النواب الليبى صالح افحيمه، مقرر كتلة السيادة الوطنية، والنائب جاب الله التاورغى المتحدث باسم الكتلة، البعثة الأممية إلى ليبيا وعلى رأسها مارتن كوبلر فى القاهرة لمناقشة العديد من الأمور أهمها الانسداد الحاصل فى العملية السياسية فى ليبيا.

وأكد النائب صالح افحيمه فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه- اليوم الخميس، ان اللقاء تطرق للمشكلات التى حالت دون الوصول الى اتفاق سياسي يمكن تطبيقه وكيفية ايجاد حلول مناسبة لتلك المشاكل.

وتطرقت المناقشة إلى الملتقى الذى ضم 40 شخصية ليبيا فى القاهرة وبرعاية مصرية، واستعراض البيان الصادر عنه، مؤكدين على أغلب ما ورد به من نقاط.

بدوره قال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا مارتن كوبلر أن اقتراحات النائبين بشأن إمكانية تفعيل الحوار للوصول إلى اتفاق أعم وأشمل من منطلق وثيقة الصخيرات، واقترح أعضاء البرلمان الليبى على كوبلر تغيير لجنة الحوار السياسى وذلك بإخراج الشخصيات غير الفاعلة والتي لا تمثل أي من اطراف الصراع أو أي من أطياف الشعب الليبى.

وأكد عضوى مجلس النواب الليبى على وجوب تمثيل أنصار النظام السابق فى اللجنة الجديدة واقترحا على كوبلر بعض الأسماء التى يمكن ان تمثل هذا الطيف المهم والفاعل من أطياف الشعب الليبى، مشددين على ضرورة الغاء المادة الثامنة كما جاء في قرار مجلس النواب الصادر فى 25 يناير الماضى، وعودة منصب القائد الأعلى للجيش الليبى إلى مجلس النواب مجتمعا كما كانت عليه الحال قبل ان يتم تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب بمهام هذا المنصب.

وطالب عضوى مجلس النواب الليبى باعادة النظر فى تشكيل ما بات يعرف بمجلس الدولة حاليا والذى لم يأتى وفقا لبنود الاتفاق السياسى وإنما جاء بناء على سلطة أمر واقع خلقتها الظروف المليشياوية المسيطرة ، مشددين على أن العناصر المقترحة لشغل مناصب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى الحال جاءوا نتيجة مبدأ التمثيل مقابل القوة، موضحين أن هذا المبدأ أحد الأسباب الرئيسية لفشل الاتفاق وانهيار ما انبثق عنه من مؤسسات حتى قبل ان تبدأ.