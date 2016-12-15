إحالة أميني شرطة بالجيزة للجنح لاتهامهم بالتسبب في هروب متهم

مراسل ONA

أمر المستشار أحمد عبد الباقي، مدير نيابة قسم الجيزة، بإحالة أميني شرطة من قوة قسم الجيزة، إلى المحاكمة أمام الجنح، لاتهامهما بالإهمال مما أدى إلى هروب متهم أثناء ترحيله لعرضه على المحكمة.

كانت كشفت التحقيقات أن المتهمان اصطحبا المتهم لعرضه على محكمة شمال الجيزة، استقلوا جميعهم تاكسي للتوجه من قسم الشرطة إلى المحكمة، لعرض المتهم في إحدى القضايا، وأثناء سير التاكسي أخبرهما بشعوره بحالة إعياء وفور توقف السيارة؛ لاذ المتهم بالفرار، ولم يتمكن أمينا الشرطة من اللحاق به، وأبلغا القسم الذي حرر محضرًا بالواقعة.