الأهلي يستحدث منصبا جديدا لمساعد مارتن يول لمحاربة "الإصابات" الحمراء

كتب رمضان حسن

يُنهى محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، اتفاقه مع الهولندى مايكل ليندمان مخطط أحمال فريق الكرة السابق لتعيينه مديرا لمركز التأهيل الذى سيتم إنشاؤه فى الفترة القادمة لمحاربة غول الإصابات التى تلاحق لاعبى الفريق بين الحين والآخر.

ووصل ليندمان للقاهرة خلال الساعات الماضية من أجل متابعة مشروعه الخاص فى مدينة 6 أكتوبر، وهو عبارة عن "جيم" وينتظر أن يزور تدريبات الفريق بعد قليل بملعب التتش.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الإدارة هو المنوط به إجراء أية تغييرات داخل الملف الطبى للفريق الأول وليس جهاز الكرة، مضيفا أن انضمام ليندمان فى كل الحالات إضافة قوية للنادى وليس للفريق الأول فقط.

وعمل ليندمان كمخطط للأحمال ضمن الجهاز الفنى السابق بقيادة الهولندى مارتن يول، الذى رحل عقب اعتداءات الألتراس على عناصر الفريق بملعب مدينة نصر.