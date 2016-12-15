7 فبراير الحكم على رئيس شركة “جابكو” وآخرين بتهمة تقاضي رشوة

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس “جابكو” و5 متهمين آخرين، بتهمة تقاضي رشوة مالية، نظير تسهيل إجراءات إرساء مناقصة لتولي إدارة مخلفات الشركة، لجلسة 7 فبراير المقبل.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول “عبد القادر.ع”، بصفته موظف ورئيس مجلس إدارة الشركة، بالاشتراك مع ثلاثة مدراء آخرين من الشركة وهم “محمود.ج”، مدير عام البيئة بنفس الشركة، و”محمد.ش”، مدير مساعد حماية البيئة، وعلي.ح، مدير الإدارة العامة للصحة بالشركة أيضا، بإرساء مناقصة إدارة المخلفات علي شركة تدعى “يونايتد تانك”، المملوكة للمتهم الخامس ويدعى ” سامح. م”، بالاشتراك مع متهم سادس.

وأوضحت التحقيقات، تقاضي المتهمين مقابل ذلك مبلغ 170 ألف جنيه، و10 آلاف ريال سعودي، وألفي دولار وهاتف محمول بقيمة 5 آلاف جنيه، وجهاز لوحي بقيمة 6 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.