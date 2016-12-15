أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

7 فبراير الحكم على رئيس شركة “جابكو” وآخرين بتهمة تقاضي رشوة

Google+ Print
7 فبراير الحكم على رئيس شركة “جابكو” وآخرين بتهمة تقاضي رشوة 7 فبراير الحكم على رئيس شركة “جابكو” وآخرين بتهمة تقاضي رشوة

تعبيرية

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس “جابكو” و5 متهمين آخرين، بتهمة تقاضي رشوة مالية، نظير تسهيل إجراءات إرساء مناقصة لتولي إدارة مخلفات الشركة، لجلسة 7 فبراير المقبل.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول “عبد القادر.ع”، بصفته موظف ورئيس مجلس إدارة الشركة، بالاشتراك مع ثلاثة مدراء آخرين من الشركة وهم “محمود.ج”، مدير عام البيئة بنفس الشركة، و”محمد.ش”، مدير مساعد حماية البيئة، وعلي.ح، مدير الإدارة العامة للصحة بالشركة أيضا، بإرساء مناقصة إدارة المخلفات علي شركة تدعى “يونايتد تانك”، المملوكة للمتهم الخامس ويدعى ” سامح. م”، بالاشتراك مع متهم سادس.

وأوضحت التحقيقات، تقاضي المتهمين مقابل ذلك مبلغ 170 ألف جنيه، و10 آلاف ريال سعودي، وألفي دولار وهاتف محمول بقيمة 5 آلاف جنيه، وجهاز لوحي بقيمة 6 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا