أسماء مواليد مستوحاة من فصل الشتاء

الشتاء له طقوسه وأجواؤه الحميمية التي يحبها الناس؛ لأنها تقرّب بين قلوبهم، وتؤثر بعض الأمهات الولادة في الشتاء؛ بسبب ما يتوافر لهن من فرصة المكوث في الفراش بسبب البرد، وعدم الحركة وسرعة التئام الجروح، ولذلك يعتبرن أن الولادة في الشتاء فرصة للتفرغ للمولود أيضًا، مع قلة الحركة والخروج، ولذلك فهناك أسماء مواليد ارتبطت بهذا الفصل، واستوحيت من طقوسه وطقسه.

وقد اختارت لكِ «سيدتي نت» بعض هذه الأسماء، ويمكنك اختيار ما يعجبك منها بدورك، كالتالي:



• نيف: اسم لاتيني يعني «الثلج».

• روبين: نوع من العصافير لا يظهر إلا في الشتاء.

• كول: اسم الفحم المستخدم في التدفئة.



• رين: اسم طير يظهر في الشتاء.



• غيث: يعني المطر.



• أوبين: أصله فرنسي، ويعني «الثلج الأبيض».



• كولدين: ويعني البرد.



• حسوم: ظاهرة جوية تحدث في الشتاء.

• رعد: وهو اسم يطلق على الصبيان.



• غيوم: هي السحب الممطرة.



• غياث: ويعني كثير الغوث، وتقديم المساعدة، وهو مشتق من المطر.



• مطر: وهو ماء السماء الذي يُبهج أهل الأرض.