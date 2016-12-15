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طالبات مدرسة العامرية يتبرعن بـ4750جنيها لمركز اورام طنطا

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طالبات مدرسة العامرية يتبرعن بـ4750جنيها لمركز اورام طنطا طالبات مدرسة العامرية يتبرعن بـ4750جنيها لمركز اورام طنطا

>الغربية_ عادل ضرة

تبرعت عدد من طالبات مدرسة العامرية الثانوية للبنات التابعة لادارة غرب المحلة التعليمية بـ٤٧٥٠جنيها  لمركز اورام طنطا.

 

وتوجه وفد من طالبات المدرسة برئاسة محمد فاروق مدير ادارة غرب المحلة للمستشفى فى اطار مبادرة الحب والعطاء التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم برئاسة الشناوي عايد.

 

وقامت الطالبات بتسليم التبرع لادارة  المستشفى بينما قامت طالبة بالتبرع بـ  600 جنيه ليصل إجمالي مبلغ التبرع إلى 4750 جنيه، بالإضافة إلى الهدايا العينية التي قدمتها الطالبات لأطفال المركز.

 

 

 

 


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مدير ادارة غرب المحلة وطالبات مدرسة العامرية

 


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الطالبات فى جولة داخل المركز

 

الطالبات فى جولة داخل المركز


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