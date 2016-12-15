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بالصور.. حملات أمنية موسعة على الإشغالات بأحياء بورسعيد

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بالصور.. حملات أمنية موسعة على الإشغالات بأحياء بورسعيد بالصور.. حملات أمنية موسعة على الإشغالات بأحياء بورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، حملة موسعة مشتركة تمكنت خلالها من إزالة السوق العشوائى، الذى أقامه بعض المخالفين أمام باب المقابر.

 

شارك فى الحملة حى الزهور برئاسة عادل عبد الفتاح، وأجهزة الحى ومساعد مدير أمن بوسعيد وشرطة المرافق ومباحث الزهور، وتم رفع جميع المخالفات من على الأبواب، وأكد رئيس الحى على استمرار المتابعة الدائمة على هذه المنطقة، لمنع تجمع البائعين مرة أخرى احترامًا لقدسية المقابر، مشيرًا إلى أنه تم التنيسق مع الأجهزة الأمنية للبدء فى الحملة استجابة لمطلب المواطنين.

 

كما شن مجلس مدينة بورفؤاد حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات فى نطاق المدينة، وشملت الحملة منطقة مستشفى بورفؤاد العام وبجوار محطة الصرف الصحى، ومحيط سوق العبور وبجوار حديقة المنتزه.

 

 


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