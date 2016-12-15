اليابان وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة لمواجهة كوارث نووية محتملة

بدأت اليابان والولايات المتحدة اليوم الخميس تدريبات مشتركة لمواجهة اي كوارث نووية محتملة ، وذلك في قاعدة “يوكوسوكا” البحرية الأمريكية المتمركزة في محافظة كاناجاوا قرب العاصمة طوكيو.

وأُجريت التدريبات على افتراض انقطاع التيار الكهربائي في مدينة يوكوسوكا اليابانية في أعقاب زلزال تجاوزت شدته 6 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يتكون من 7 درجات وكان مركزه أسفل شبه جزيرة ميورا حيث تتمركز القاعدة الأمريكية.

ويشارك نحو 270 فردا في التدريبات المشتركة ، بينهم مسئولون من البحرية الأمريكية ووزارة الخارجية اليابانية والسفارة الأمريكية فى اليابان.

وكان قد تم نشر حاملة الطائرات الأمريكية “رونالد ريجان” التي تعمل بالطاقة النووية في يوكوسوكا جنوب غرب طوكيو, منذ عام 2015.

أ ش أ