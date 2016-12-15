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نستعرض جدول مباريات كأس مصر من دور الـ16 حتى النهائى

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نستعرض جدول مباريات كأس مصر من دور الـ16 حتى النهائى نستعرض جدول مباريات كأس مصر من دور الـ16 حتى النهائى

>كتب - هيثم عويس

أجريت ظهر اليوم، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس باتحاد الكرة، وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع الألومنيوم، بينما سيواجه الزمالك فريق الأوليمبى السكندرى والداخلية والجونة، دجلة وفاركو، طنطا وأسوان، المقاصة والشرطة، بتروجت والأسيوطى، الإسماعيلى وعرب الرمل، سموحه والمريخ، المصرى وغزل المحلة، الإنتاج وأف سى مصر، الإتحاد السكندرى والسكة الحديد، إنبى والفيوم، الشرقية والتعدين، الجيش وكهرباء الإسماعيلية، المقاولون وحرس الحدود.

 

دور الـ16
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من المقرر أن يلتقى فى دور الـ16 الفائز من

· الأهلى - الألومنيوم، الداخلية - الجونة

· دجلة - فاركو، طنطا – أسوان

· المقاصة – الشرطة، بتروجت – الأسيوطى

· الإسماعيلى – عرب الرمل، سموحه – المريخ

· المصرى – غزل المحلة، الإنتاج – أف سى مصر

· الاتحاد – السكة الحديد، إنبى – الفيوم

· الشرقية – التعدين، الجيش – كهرباء الإسماعيلية

· المقاولون – حرس الحدود، الزمالك – الاوليمبى

 

دور الـ8
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· الفائز من " الأهلى والألومنيوم – الداخلية والجونة " يلتقى مع الفائز من " دجلة وفاركو – طنطا وأسوان " 1

· الفائز من " المقاصة والشرطة – بتروجت والأسيوطى " يلتقى بالفائز من " الإسماعيلى وعرب الرمل – سموحه والمريخ " 2 "

· الفائز من " المصرى وغزل، الأنتاج وأف سى مصر " يلتقى مع الفائز من " الإتحاد والسكة الحديد – إنبى والفيوم " 3 "

· الفائز من " الشرقية والتعدين – الجيش وكهرباء الإسماعيلية " يلتقى مع الفائز من " المقاولون وحرس الحدود – الزمالك والأوليمبى " 4 "

 

الدور قبل النهائى
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· من المقرر أن يلتقى الفائز فى الجولة الأولى مع الفائز من الجولة الثانية

· الفائز من الجولة الثالثة مع الفائز من الجولة الرابعة

 

الدور النهائى
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يلتقى الفائز من الجولتين الأولى والثانية، مع الفائز من الجولتين الثالثة والرابعة فى نهائى البطولة. 


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