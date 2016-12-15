مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم 17 مستوطنا يهوديا، و35 طالبا من معاهد تلمودية المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

ونفذ المستوطنون والطلبة اليهود جولات استفزازية ومشبوهة برحاب المسجد المبارك، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفى سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 27 فلسطينيا من الضفة الغربية. وذكر نادى الأسير الفلسطينى فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 16 فلسطينيا فى مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى 5 فلسطينيين من الخليل، وشخصين من نابلس، وأثنين آخرين من محافظة جنين، وشخصين من كل من طولكرم وسلفيت.

أ ش أ