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بدء أعمال مجلس الجامعة العربية بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث «البطرسية»

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بدء أعمال مجلس الجامعة العربية بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث «البطرسية» بدء أعمال مجلس الجامعة العربية بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث «البطرسية»

جامعة الدول العربية

وقف المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي بالكنسية البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

جاء ذلك بناءً على طلب سفير الجزائر لدى ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير نذير العرباوي خلال كلمته اليوم، الخميس، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية برئاسة سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير نجيب المنيف، والذي يعقد لبحث الأوضاع المأساوية في مدينة حلب السورية.

وقال العرباوي: “أعلن تضامن الجزائر مع مصر في حربها ضد الإرهاب والإدانة الشديدة للعمل الإجرامي الذي ارتكب في حق شعب مصر الشقيق”.

ونوه إلى برقية التعزية التي أرسلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس عبد الفتاح ، والتي أشار فيها إلى إدانته للحادث الإرهابي في مصر.

وطالب العرباوي مجلس الجامعة العربية بإصدار بيان إدانة تضامنا مع مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية إدانة عربية واسعة لحادث الكنيسة البطرسية، حيث عبر عدد من مندوبي الدول العربية في كلماتهم عن إدانتهم للحادث الإرهابي والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

أ ش أ 

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