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الدوما الروسى يقترح على ليبيا إنشاء قنوات ومجموعات برلمانية للحوار

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الدوما الروسى يقترح على ليبيا إنشاء قنوات ومجموعات برلمانية للحوار الدوما الروسى يقترح على ليبيا إنشاء قنوات ومجموعات برلمانية للحوار

>موسكو (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الدوما الروسى، فياتشيسلاف فولودين، إن مجلس الدوما اقترح على ليبيا إنشاء قنوات مستمرة للحوار المتبادل وإنشاء مجموعات برلمانية مشتركة.

وذكر فولودين، خلال لقائه اليوم الخميس رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح فى موسكو، "نعتبر أنه من المفيد إنشاء قنوات للحوار المتبادل واتصالات عبر اللجان البرلمانية وإنشاء مجموعات برلمانية".

وأضاف أن "تسوية الوضع فى ليبيا سيسمح باستئناف التعاون التجاري-الاقتصادى الشامل بين روسيا وليبيا"، لافتا إلى استعداد بلاده لتبادل الخبرات فى العمل التشريعى مع الزملاء فى ليبيا، بجانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الرئيسية الإقليمية والدولية.


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