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عادل حباره قبل إعدامه بلحظات يقول أن تم تلفيق هذه التهم له ويثق في الله عز وجل

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عادل حباره قبل إعدامه بلحظات يقول أن تم تلفيق هذه التهم له ويثق في الله عز وجل عادل حباره قبل إعدامه بلحظات يقول أن تم تلفيق هذه التهم له ويثق في الله عز وجل

عادل حباره اليوم تم تنفيذ حكم نهائي بإعدامه بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهوريه عبد الفتاح في قضيه رفح الثانيه والتي اسفرت عن استشهاد 25 جنديا من قطاع الأمن المركزى، وسط إجراءات أمنية مشددة، والذي شرف علي اعدام حباره 8 أشخاص هم، 5 من ممثلى النيابة العامة بينهم 3 من المكتب الفنى للنائب العام و2 من نيابة شرق القاهرة، وطبيب شرعى وأحد المشايخ وضابط السجن.

واليوم سننر لكم ما قاله عادل حباره قبل إعدامه بدقائق وهذا ما عرضه الاعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية، فقال حباره كلام جديد ويثق في الله عز وجل ومتأجد انه سيخرجه من هذه المحنه كما أخرجه من قضيه سابقه كان متهم فيها بالزور ايضاً وثبتت براءته بقتل مخبر، ومتأكد بأن الله عز وجل سوف يخرجه من هذه المحنه قريباً، وقال هذا قبل تنفيذ الاعدام.

وأكد بأن جهاز أمن الدوله هو من لفق له هذه القيضه وتم تلفيق له تهمه قتل 25 جندي، وقال ايضا أنه اراد العيش بحياه جديده وذهب إلي سيناء هو وزوجته وأولاده وفتح محل لكي يبدأ حياه جديده ولكن تم القبض عليه وتم تلفيق هذه التهمه له. وهذا هو الفيديو.

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