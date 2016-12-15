بث مباشر لنقل المسلحين وعائلاتهم من شرق مدينة حلب السورية

كتب - أحمد جمعة

نشرت شبكة "رابلتى" الروسية، اليوم الخميس، بثا مباشرا لعملية نقل المسلحين وعائلاتهم من شرق مدينة حلب السورية إلى إدلب.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليرى جيراسيموف، اليوم الخميس، عن إخراج 5 آلاف من المسلحين مع أفراد عائلاتهم من شرق مدينة حلب السورية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: "يخرج المقاتلون عبر الممر الإنسانى البالغ طوله 21 كيلومترا، منها 6 كيلومترات تمر عبر أراضى مدينة حلب التى تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، و15 كيلومترا إلى الغرب عبر الأراضى التي يسيطر عليها المسلحون، ويجرى نقل هؤلاء بواسطة 20 حافلة و10 سيارات إسعاف و100 سيارة تابعة للمقاتلين أنفسهم".