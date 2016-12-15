أحمد درويش: نسعى لجعل منطقة قناة السويس ضمن مناطق جذب الاستثمار بالعالم

كتب - نورا فخرى

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك خطة واضحة لجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن أكثر 7 مناطق جاذبة للاستثمار فى العالم، اعتماداً على الموقع الاستراتيجى لها.

وأضاف درويش خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب على المصيلحى، أن المنطقة تطبق مبدأ "الشباك الواحد" فى التعامل مع المستثمرين وأغلب تراخيص التشغيل لا تستغرق سوى 3 أيام فقط، لافتا إلى أنها تحتل رقم ١٤٧ على العالم فى سرعة إصدار التراخيص لذا نحاول تغيير فكر المستثمر.

وتابع درويش، أن المنطقة فى حاجة لمجموعة من الخدمات حتى تكون موجودة على رادار الاستثمار، فالمنطقة الاقتصادية متكاملة "زى ما بيقول الكتاب"، وكل ما ينقصها وجود مطار بها.

ولفت درويش، إلى أن تسعير الأراضى بالمنطقة يتم بحق الانتفاع وليس تمليك، ويتم تحديد هذا التسعير بناء على مجموعة من المعايير من بينها مدى قربها من الميناء والطرق وغيرها من المعايير، لذلك تم التعاقد مع ٣ مكاتب استشارية لتسعير هذه الأراضى.