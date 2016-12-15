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مصدر بـالتعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات يمتحنون بالإنجليزية

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مصدر بـالتعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات يمتحنون بالإنجليزية مصدر بـالتعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات يمتحنون بالإنجليزية

>كتب محمود طه حسين

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اعتمد قرار امتحان طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات فى مادتى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية أو التى يدرسها الطلاب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن نظام الامتحانات فى السابق كان يختار الطالب بين أداء الامتحان فى العلوم والرياضيات باللغة العربية أو الإنجليزية، لافتاً إلى أن اجتماع الوزير بمستشارى المواد قبل قليل أكد ضرورة اختبار الطلاب باللغة التى يدرس بها.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع تطرق إلى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، وأن الوزير وجه بضرورة وضع امتحانات تجريبة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة قررت تعديل القرار الوزارى الخاص بالسماح للطلاب بمدارس اللغات أن يمتحنوا فى مادتى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بدلا من العربية بناءً على طلب من أعضاء مجلس النواب.


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