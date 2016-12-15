ملعب شاطئى و مقر جديد لإدارة النشاط الرياضى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اليوم الخميس الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بجولة تفقدية داخل المقر الجديد لإدارة النشاط الرياضى داخل ملاعب كلية طب الأسنان رافق نائب رئيس الجامعة فى جولته الكابتن طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب و مسئولى النشاط الرياضى المختلفة داخل الإدارة.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى أن عملية نقل المقر جاءت ضرورية و ذلك بهدف التسهيل سواء بالنسبة للطالب الممارس للنشاط و أيضا المسئول الإدارى للنشاط و أيضا إلى جانب التأكد من أعمال الصيانة و التشغيل و المحافظة على سلامة الملاعب.

وقام الدكتور طارق راشد رحمى بتفقد ملعب كرة الطائرة الشاطئ الجديد الذى أقيم فى منطقة ملاعب طب الأسنان و ماحولة و سيتم الانتهاء من الملعب فى غضون ثلاثة أسابيع.

ووجة الدكتور طارق راشد تعليماته للقائمين على العمل فى منطقة أرض الجوالة الجديدة بضرورة الإسراع فى العمل فى المنطقة و ذلك حتى تكون جاهزة فى أقرب وقت لاستقبال الطلاب.

وأضاف طارق عجيبة مدير رعاية الشباب بالجامعة أن عملية نقل إدارة النشاط الرياضى إلى المقر الجديد تمت فى وقت قياسى مؤكدا على الاستجابة السريعة التى أبداها الدكتور طارق راشد رحمى فى عملية نقل التوقيعات للعاملين فى إدارة النشاط الرياضى إلى المقر الجديد و ذلك تسهيلا على موظفى إدارة النشاط الرياضى إلى جانب حرصه على وجود جميع المستلزمات الخاصة بالعاملين من مكاتب و مراوح و المستلزمات التى يجب توافرها، كما حرص نائب رئيس الجامعة على زيادة عدد العمال المخصصة لصيانة الملاعب خاصة مع التغيرات المناخية خلال أشهر الشتاء، و ذلك حتى لا تعوق الأمطار ممارسة النشاط داخل الملاعب.

و تابع عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى إن المقر الجديد يستوعب 14 موظف من مسئولى النشاط الرياضى بأقسامها النشاط الخارجى و النشاط الداخلى و اللياقة البدنية و قسم الملاعب و المنشآت الرياضية.