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حبس عاطل استدرج سائقا وهشم رأسه لسرقة تروسيكل بشبين القناطر

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حبس عاطل استدرج سائقا وهشم رأسه لسرقة تروسيكل بشبين القناطر حبس عاطل استدرج سائقا وهشم رأسه لسرقة تروسيكل بشبين القناطر

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار مراد أمين، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل وخنقه بحبل وتهشيم رأسه بعصا، والاستيلاء منه على التروسيكل الخاص به، وبيعه كخردة.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة "محمد فوزى العزازى" وبها أثار خنق ومهشمة الرأس.

 

تبين بعد إجراء التحريات أن المتهم "أحمد أ" وراء ارتكاب الجريمة، وأنه استدرج المجنى عليه بحجة توصيله، ومحاول خنقه بحبل وعندما قاومه تعدى عليه بعصا وهشم رأسه وتركه، واستولى على التروسيكل الخاص به وباعه كخردة بمبلغ 1600 جنيه.

 

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لمروره بضائقة مالية، وأنه باع التروسيكل للمتهمين "محمد ج" وشقيقه "فهد ج" مقابل مبلغ 1600 جنيه، فتم ضبطهما واعترفا لرجال المباحث بالواقعة.

 

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.


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