ندب محكمين لمحاولة الصلح بين حفيدة حسين سالم وزوجها

قضت الدائرة 93 بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، التى تنظر الطعن المقدم من عمر رفعت زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مصر الجديدة بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور، بندب محكمين لمحاولة الصلح بين الطرفين المتنازعين و الوقوف على أسباب الخلاف بينهما وكتابة تقرير عن ذلك.

> وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسي وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية، قضت فى 26 مايو الماضى بقبول اعتراض حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على إنذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته، وعدم الاعتداد به، علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.