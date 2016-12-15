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إحالة ضابط متقاعد للجنايات لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة بالسويس

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إحالة ضابط متقاعد للجنايات لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة بالسويس إحالة ضابط متقاعد للجنايات لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة بالسويس

>السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة "سامح . ا . ح" 47 عاما ضابط متقاعد، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة 36 ألف قرص مخدر، داخل نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الاتجار وحيازة المخدرات.

 

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى، بضبط  "سامح . ا . ح" 47 عاما ضابط متقاعد، وبداخل سيارته كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.

 

وقال مصدر أمنى، إن المضبوطات هى، أقراص مخدرة من نوعية "الكبتاجون"، وضبط عدد 66 لفة، والتى تحتوى على عدد 400 من الأكياس البلاستيكية، والتى يحتوى كل كيس منها على 900 قرص، بعدد 36 ألف قرص.

 

 

 وأوضح المصدر، أن هذا النوع من الأقراص المخدرة يباع القرص الواحد منها بـ 200 جنيه، وهو أشد خطورة من الترامادول، وأن المتهم كان قادما من مدينة فايد بالإسماعلية متوجها إلى منطقة رأس سدر بجنوب سيناء، وأثناء مروره من النفق تم توقيفة، وبتفتيش سيارته عثر على مخبأ سرى بداخله كمية من المخدرات.

 

 

 

 

 


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