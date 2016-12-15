القبض على عامل مسجد بحوزته 1200 قرص تامول بنجع حمادى فى قنا

قنا- وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة، أسفرت عن القبض على عامل مسجد لاتهامه بالاتجار فى مخدر التامول، بمركز شرطة نجع حمادى.

وكان اللواء محمد هندى مدير مباحث قنا قد تلقى إخطارًا من الرائد طه المصرى معاون المباحث، يفيد ضبط "السيد.م 53 سنة" عامل مسجد ومقيم دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجرائات تمكنت قوات الأمن من ضبطه، وعثر بحوزته على 1200 قرص تامول، ومبلغ مالى 200 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.