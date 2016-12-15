إحباط محاولات تهريب أقراص مخدرة وأدوية بمطار شرم الشيخ وميناء سفاجا

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أحبطت سلطات جمارك مطار شرم الشيخ محاولة تهريب 24 ألفا و950 من الأقراص المخدرة.

وصرح مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش رحلة خطوط الطيران التركية اشتُبه فى راكبة فنزويلية الجنسية قادمة من أمستردام عن طريق إسطنبول، وبتفتيش حقيبتها تبيّن وجود قاع سحرى خشبى به 3 لفافات مغلفة بالورق الحرارى المفضض بها 24 ألفا و950 قرصا مخدرا لبنى اللون مجهول الاسم.

وقررت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى، وإحالة الراكبة للنيابة العامة.

وفى سياق متصل، أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا 3 محاولات تهريب كمية من الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح اليوم، أن مأمورى الحركة محمد شعبان وحسام مصطفى اشتبها فى مشمول البيانات الجمركية الواردة من ميناء "ضبا" السعودى، وبتفتيشها تم العثور على مناظير، وأدوية ومستلزمات طبية، وعسل نحل، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 142 ألف جنيه.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية يحيى سعيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 3 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.