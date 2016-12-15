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دونجا خارج حسابات الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

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دونجا خارج حسابات الزمالك أمام الاتحاد السكندرى دونجا خارج حسابات الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

>كتب أحمد توفيق

يواصل محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك عن فريقه فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم السبت فى الأسبوع الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تغيب عن التدريبات خلال الفترة الماضية لظروف مرض والدته.

 

وغاب دونجا عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بتروجت بعدما قرر جهاز الزمالك منح راحة بسبب مشاركته فى المباريات بشكل متواصل، لكن والدة اللاعب تعرضت لوعكة صحية ليتواجد بجوارها خلال الأيام الماضية، ولم يشارك فى مران المستبعدين أو التدريبات الجماعية مما جعله خارج حسابات الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى أمام الاتحاد السكندرى.


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