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نصائح حسام البدرى تقرب معلول من العودة للأهلي أمام المصرى

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نصائح حسام البدرى تقرب معلول من العودة للأهلي أمام المصرى نصائح حسام البدرى تقرب معلول من العودة للأهلي أمام المصرى

>كتب رمضان حسن

استفسر حسام البدرى المدير الفنى للأهلي من على معلول ظهير أيسر الفريق عن أسباب تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وطالبه بضرورة استعادة ثقة الجماهير الحمراء فيه من جديد.

 

واضطر البدرى إلى استبعاد اللاعب التونسى من قائمة الأهلي التى خاضت مباراة إنبى الأخيرة، وحلّ بدلا منه حسين السيد.

 

وأكد البدرى، لمعلول أن مكانه فى التشكيل الأساسى فى مباراة المصرى المقرر لها الأحد القادم موجود وبقوة لكن عليه أن يجتهد فى التدريبات الثلاثة التى سيخوضها الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة الصعبة، ونصحه المدير الفنى بعدم الانشغال كثيرا بأية امور خارج المستطيل الأخضر، فيما تعهّد اللاعب ببذل قصارى جهده لاستعادة مكانه فى التشكيل.


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