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الجنايات تقضي بالمشدد 15 سنة لـ3 عمال بتهمة قتل مواطن في المطرية

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الجنايات تقضي بالمشدد 15 سنة لـ3 عمال بتهمة قتل مواطن في المطرية الجنايات تقضي بالمشدد 15 سنة لـ3 عمال بتهمة قتل مواطن في المطرية

ارشيفية

قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 3 عمال بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة قتل أحد المارة، خلال مشاجرتهم مع 3 سائقين بمنطقة المطرية.

كما قضت المحكمة أيضًا، بمعاقبة 3 سائقين متورطين بالمشاجرة بالحبس عامًا واحدًا بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في قتل العمال الثلاثة بغير إصرار وترصد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 5730 لسنة 2015، قيام المتهمين محمود محمد محمود، عامل، ومحمد محمود محمد، مقاول، وحسين محمود محمد، نجار، في يوليو 2015، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد كل من (سيد سلام وشقيقيه أحمد وسلامة) بأن أشهروا في مواجهتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء.

وأضافت التحقيقات أنه حال إبصار المتهمين قدوم المجني عليهم بادر الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فيما هاجم الآخرين بزجاجات المولوتوف، وتسبب في قتل المجني عليه “سيد أحمد” عمدًا بغير إصرار وترصد أثناء مروره وقت الحادث.

ونسبت النيابة للمتهمين سيد سلام وشقيقيه أحمد وسلامة،سائقين، استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المتهمين من الأول للثالث، وترويعهم وبث الرعب في أنفسهم، كما شرعوا في قتلهم بأن تعدوا عليهم بالضرب والجرح في أنحاء متفرقة من جسدهم، قاصدين قتلهم، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

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