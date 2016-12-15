أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

"اتيكيت" المكاتب المشتركة

Google+ Print

الخميس 15-12-2016 21:33

تبدو المكاتب المشتركة المفتوحة، ظاهرة معتمدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لذا لا بدّ من التقيّد بالنصائح المستمدة من خبيرة "الاتيكيت" نادين ضاهر للتعايش في هذه المساحة المفتوحة بدون إزعاج الزملاء.

- يجب الانتباه إلى الأصوات الصادرة عن الحديث عبر الهاتف، علمًا أنه بإمكان الزملاء المجاورين الاستماع الى المحادثة.
-من الضروري وضع سماعات الرأس عند الرغبة في سماع الموسيقى، مع الحرص على عدم خروج صوت الموسيقى من هذه الاداة.
- يجب الانتباه الى الأصوات الصادرة من المكتب، كرنة الهاتف أو أصوات الكمبيوتر تفاديا من إزعاج الاخرين.
- يفضل الاستئذان قبل التحدث مع الزميل المجاور احترامًا لخصوصيته، وتفاديًا من تشويش تركيزه، مع الحرص على تجنب استراق النظر على شاشة الكمبيوتر الخاصة به.
- عند استقبال الضيوف في المكتب، يستحسن استضافتهم في الغرفة المخصصة للاجتماعات اذا تخطى عددهم الثلاثة أشخاص، وإعلام القيمين على مدّة حجز هذه الغرفة.
- يفضل تجب إحضار الأطعمة ذات الروائح القوية والانتباه الى عدم إصدار الاصوت اثناء الاطعمة المقرمشة فضلًا عن تنظيف المكان فور الانتهاء من تناول الوجبة.
- اذا كان المكاتب مبرد يجب الاحتفاظ بجاكيت، أو اذا كانت حرارته غير ملائمة للبعض يفضل الاخذ برأي الاكثرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي