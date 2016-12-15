"اتيكيت" المكاتب المشتركة

تبدو المكاتب المشتركة المفتوحة، ظاهرة معتمدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لذا لا بدّ من التقيّد بالنصائح المستمدة من خبيرة "الاتيكيت" نادين ضاهر للتعايش في هذه المساحة المفتوحة بدون إزعاج الزملاء.

- يجب الانتباه إلى الأصوات الصادرة عن الحديث عبر الهاتف، علمًا أنه بإمكان الزملاء المجاورين الاستماع الى المحادثة.

-من الضروري وضع سماعات الرأس عند الرغبة في سماع الموسيقى، مع الحرص على عدم خروج صوت الموسيقى من هذه الاداة.

- يجب الانتباه الى الأصوات الصادرة من المكتب، كرنة الهاتف أو أصوات الكمبيوتر تفاديا من إزعاج الاخرين.

- يفضل الاستئذان قبل التحدث مع الزميل المجاور احترامًا لخصوصيته، وتفاديًا من تشويش تركيزه، مع الحرص على تجنب استراق النظر على شاشة الكمبيوتر الخاصة به.

- عند استقبال الضيوف في المكتب، يستحسن استضافتهم في الغرفة المخصصة للاجتماعات اذا تخطى عددهم الثلاثة أشخاص، وإعلام القيمين على مدّة حجز هذه الغرفة.

- يفضل تجب إحضار الأطعمة ذات الروائح القوية والانتباه الى عدم إصدار الاصوت اثناء الاطعمة المقرمشة فضلًا عن تنظيف المكان فور الانتهاء من تناول الوجبة.

- اذا كان المكاتب مبرد يجب الاحتفاظ بجاكيت، أو اذا كانت حرارته غير ملائمة للبعض يفضل الاخذ برأي الاكثرية.