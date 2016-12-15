"بورتو" البرتغالية في انتظارك...

تقع "بورتو" مدينة البرتغال الثانية، عند نقطة التقاء نهر "ديورو" والمحيط الأطلسي في شمال البرتغال. كانت "بورتو" مدينة تجارية وموقعًا للرومان، على اعتبارها واحدة من أقدم المدن في أوروبا، اذ تمتلك ثروة من المعالم الثقافية والتاريخية أيضًا.

وفي جولة في شوارع المدينة القديمة، ينصح بزيارة:

"ريبيرا": يفضل استهلال الجولة السياحية من الـ"ربيبرا" المنطقة التاريخية العائدة الى العصور الوسطى والمجاورة لنهر "ديورو". في "براكا دا ريبيرا"، تمتد الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى المؤدية إلى الساحة الرئيسة حيث يسترخي السكان المحليين والسائحين والاستمتاع بالمناظر من مصب النهر. بالاضافة الى توفر العديد من المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية تعد الـ"ريبيرا" بقعة شعبية ونقطة انطلاق لرحلات ركوب القوارب في النهر.

برج "كليريغوس": صممه الرسام الإيطالي والمهندس نيكولاو ناسوني وفق طراز الباروك في القرن الثامن عشر، ويرتفع لحوالي 75 مترًا، مما يجعله واحدًا من أطول المباني في شمال البرتغال. يُكافأ الزائرون الذين يصبون لأعلى قمة في البرج بإطلالة بانورامية على المدينة ومصب نهر "ديورو". اشارة الى أن جولات الصوت متوفرة مقابل رسوم إضافية.

"بالاسيو دا بولسا": يجاور صرح "ساو فرانسيسكو" الديني، وهو عبارة عن مبنى كلاسيكي ضهم شيد على موقع دير القديس فرنسيس السابق. بتمويل من جمعية التجارية في بورتو، بني القصر باعتباره البورصة الاقتصادية في أوروبا. تشارك العديد من المهندسين المعماريين على بنائه خلال 70 عامًا ليصمم بأسلوب مغاربي جذاب.

جسر "دوم لويس":هو أكثر الجسور شهرة اذ يمتد فوق نهر "ديورو"، صممه المهندس تيوفيل سيريغ في سنة 1886، وهو عبارة عن جسر حديد ضخم مقسم الى طبقتين، اذ خصصت الطبقة العلوية للمشاة لتوفير مناظر خلابة على النهر.

"كاسا دا ميوزيكا": صممه المهندس المعماري الهولندي ريم كولهاس وفق الطراز المعاصر، افتتح المقر الجديد للأوركسترا الوطنية لبورتو في سنة 2005. مع التصميم المبتكر من الداخل والخارج، اعتبر المبنى المعلم الأكثر جذابية في المدينة حيث تقام فيه الحفلات الموسيقية في كل ليلة من السنة، مع عروض تتراوح تضم فرق الروك والسمفونيات.