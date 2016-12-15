القبض على تشكيل عصابى متهم بسرقة 12 سيارة بمنشأة القناطر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، تخصص فى سرقة السيارات الميكروباص بمنشأة القناطر، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 12 سيارة ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل حصولهم عللى فدية.

وردت معلومات للمقدم على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تورط 3 عاطلين فى سرقة السيارات الميكروباص ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.



> وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 12 سيارة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.