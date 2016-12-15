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شاهد بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة": قيادات الإخوان أمروا بالتنفيذ

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شاهد بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة": قيادات الإخوان أمروا بالتنفيذ شاهد بـ"محاولة اغتيال قاضى عمليات رابعة": قيادات الإخوان أمروا بالتنفيذ

>كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم ، نظر محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وسكرتارية حسام عبد الرسول.

فى بداية الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد أحمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى قال بعد حلف اليمن إن "تحالف دعم الإخوان" المكون من قيادات الإخوان فى الداخل والخارج، قاموا بتكليف بعض عناصر الجماعة بتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين، وأن 3 من قيادات الإخوان كلفوا المتهم عبد الرحيم الصاوى لتنفيذ تكليفات استهداف منزل المستشار معتز خفاجى واغتياله.

وأضاف الشاهد أن المتهم حسن عبد الغفار مسئول مجموعة التنفيذ تكليف المتهمين سعيد سيد، وأحمد مرعى، محمود عزام برصد منزل المستشار خفاجى، ثم قام المتهم "عبد الغفار" بإمداد المتهمين الـ3 بعبوتين ناسفتين، وتم تثبيت العبوتين أمام منزل المستشار معتز خفاجى، العبوة الأولى فى الحديقة المواجهة لمنزل المستشار، والثانية تم تثبيتها أسفل إحدى السيارات التى يمتلكها أحد أفراد أسرة المستشار.

وكانت النيابة العامة أحالت 6 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، وهم "أسامة إبراهيم على عمر القيادى بتحالف دعم الشرعية والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية".

وجاء أمر الإحالة أنهم فى خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج ، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد الإخوان.


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