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مداهمة مصنع للوجبات الجاهزة والعثور على لحوم غير صالحة بالإسكندرية

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مداهمة مصنع للوجبات الجاهزة والعثور على لحوم غير صالحة بالإسكندرية مداهمة مصنع للوجبات الجاهزة والعثور على لحوم غير صالحة بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

داهمت مباحث والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، مصنع للوجبات الجاهزة، عثر بداخله على 35 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

 ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام " ك. ا 31 سنة" المدير المسئول عن مصنع للوجبات الجاهزه لحيازته 35 كجم من اللحوم بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط"ج. م 30 سنة" بائع  لحيازته 410 عبوة مشروب سحلب منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"م. ع 55 سنة" صاحب محل عطاره لحيازته  28 جوال فول حصى تحتوى شوائب  وحشرات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 700 كجم ، و" ع. ا 24سنة "صاحب محل مبيدات زراعية  لحيازته وعرضه للبيع 63 عبوة مبيدات زراعية مغشوشه وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

 


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مصر 365

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