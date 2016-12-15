النيابة تطلب التحريات حول اقتحام مجهولين منزل "مسنة" بالطالبية وسرقتها

كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اقتحام 3 مجهولين شقة ربة منزل وسرقتهم مصوغاتها الذهبية و30 ألف جنيه و3 هواتف محمولة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما استدعت النيابة السيدة المجنى عليها لسماع أقوالها فى البلاغ المقدم من جانبها.

وكشفت التحقيقات، أن 3 مجهولين مسلحين بأسلحة بيضاء اقتحموا شقة ربة منزل "مسنة" بمنطقة الطالبية، وهددوها بالأسلحة التى بحوزتهم واستولوا على 30 ألف جنيه و3 هواتف محمولة، وفروا هاربين.

وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد حسن من قسم الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة ورفع البصمات، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.