أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطلين بحوزتهما 24 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بأكتوبر

Google+ Print
سقوط عاطلين بحوزتهما 24 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بأكتوبر سقوط عاطلين بحوزتهما 24 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بأكتوبر

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما 34 تذكرة هيروين.

اعترف المتهمين عقب إلقاء النقيب أحمد المنيسى القبض عليهما، بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما بأكتوبر، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكن النقيب محمد على خضر ضابط بفرقة مباحث جنوب الجيزة، من ضبط "محمود.م" عاطل، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته 20 قرص مخدر بالطالبية.

كما تم ضبط "ربيع.ا" عاطل بحوزته فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365