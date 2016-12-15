سقوط عاطلين بحوزتهما 24 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما 34 تذكرة هيروين.

اعترف المتهمين عقب إلقاء النقيب أحمد المنيسى القبض عليهما، بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما بأكتوبر، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكن النقيب محمد على خضر ضابط بفرقة مباحث جنوب الجيزة، من ضبط "محمود.م" عاطل، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته 20 قرص مخدر بالطالبية.

كما تم ضبط "ربيع.ا" عاطل بحوزته فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.