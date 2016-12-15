فاروق الباز: مشروع تنمية الصحراء الغربية أمل مصر فى تحقيق نهضتها

أكد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز ان صحراء مصر الغربية هى امل مصر فى تحقيق التنمية ، فهى من ملايين السنين دلتا لنهر النيل ومسار للعديد من الأنهار ، ويوجد حاليا طبقة من الطين سمكها ٤ امتار ، وتعتبر من اخصب الاراضي الزراعية ، كما يوجد كميات كبيرة من المياه الجوفية يمكن استخدامها فى زراعة ١٠.٥ مليون فدان ، وهى على خلاف الصحراء الشرقية ، ارض منبسطه وتخلو من الجبال ، مما يسمح بزراعة واستصلاح مساحات شاسعة .

واشار الى ان مشروع التنمية للصحراء الغربية دعوة إلى الانطلاق غرب نهر النّيل في المقام الأوّل، لتخفيف الضّغط على التّجمعات السّكانيّة الكثيفة في مدن مصر الكبرى ، وهو في ذلك يركّز على تأسيس جزء من البنية التّحتيّة المطلوبة لتعمير هذه المناطق الشّاسعة من صحراء مصر ، ذلك أنّ البنية التّحتيّة المطلوبة لجذب الاستثمارات إلى هذه البقعة المترامية الأطراف من أرض مصر المهملة تتجاوز مدّ طرق السّيّارات، وخطوط السّكك الحديديّة، والمياه، والكهرباء. ستكون هذه المناطق بحاجة أيضًا إلى خدمات تليفون، وانترنت، وأمن .

قال الباز ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ان وضع مشروع محور التنمية فى برنامجه الانتخابى دون معرفة سابقة بيننا ، ولديه اهتمام شديد بهذا المشروع ، وأضاف الباز ان محور قناة السويس سيشهد العديد من الافكار التنموية التى تضع استثمارات ومنها فكرة تخزين البضائع والعمل على حفظها بالطرق الملائمة ، ومقابل ذلك نحصل على أموال تدعم الاقتصاد القومى مثلما يحدث فى ميناء دبي .