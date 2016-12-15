السيسى لـ"وزير النقل": "رئيس الرقابة الادارية بيبعت لى التقارير قبلك"

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على شرح الدكتور جلال السعيد وزير النقل، لمشروعات الطرق الجديدة، التى تنفذها الوزارة، موجها كلامه لوزير النقل، قائلا: "رئيس هيئة الرقابة الادارية بيبعت لى التقارير قبل ما يبتعها لحضرتك".

ووجه كلامه للمصريين خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق المجمعة، على رأسها محور روض الفرج - الضبعة، وطريقى القاهرة - السويس، والصعيد - البحر الأحمر، قائلا "أنا بقول كده عشان أرجو إنكم تطمئنوا ولا تكونوا متشككين فى أى حاجة أو مشروع يتم تنفيذه.. لأننا بنحاول نعمل حوكمة حقيقية".