بوب ديلان يغني في السويد.. هل يستغل الفرصة لإستلام جائزته؟

كشفت شركة Life Nation أن النجم العالمي بوب ديلان Bob Dylan سيتوجه في شهر نيسان- أبريل المقبل الى السويد، حيث سيحيي 3 حفلات غنائية، ما يعطيه فرصة لتسلم جائزة نوبل للآداب بعد تغيبه عن احتفال التوزيع في استوكهولم بحجة ارتباطه بالتزامات أخرى.

وكان ديلان قد بعث إلى الأكاديمية السويدية المسؤولة عن منح جوائز نوبل رسالة شكر أكد فيها أنه لا توجد كلمات فعلاً لوصف الشعور الذي ينتابه لانضمام اسمه إلى فائزين سابقين من مثل روديارد كيبلينغ وألبير كامو وإرنست همنغواي.

وأشارت الأكاديمية السويدية إلى أنها لا تعلم ما إذا كان سيغتنم فرصة وجوده في السويد لإلقاء كلمة لمناسبة نيل الجائزة.

وقال العضو في الأكاديمية بير فاستبرغ: "يجب عليه إلقاء الكلمة، إنها المناسبة لذلك، لا نعلم شيئاً في الموضوع".

وكان فاستبرغ وصف بوب ديلان بأنه "فظ ومتعجرف" بسبب التزامه الصمت بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، غير أن الأمينة العامة للأكاديمية العريقة سارا دانيوس ردت بأنها حصلت على ردود ودية للغاية من جانب محيط المغني.

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