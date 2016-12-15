يسرا اللوزي: لا أمانع أن تحترف ابنتي التمثيل وزوجي يساعدني في الطهو

بعيداً عن الفن جاء هذا اللقاء مع النجمة يسرا اللوزي التي حدثتنا عن زوجها وابنتها وإذا كانت تؤيد احترافها الفن وعن سر رشاقتها وأمور أخرى في الحوار التالي:

هل غيّرت ابنتك دليلة برنامج حياتك؟

حياتي اختلفت تماماً بعد مولد دليلة، فأصبحت أستيقظ مبكراً، وأنام مبكراً. ومن كثرة حبي لها إذا حصل وانشغلت في التصوير أقوم بإحضارها؛ لكي تجلس معي في فترة الراحة، ألعب معها وأداعبها، فحياتي تغيّرت تماماً منذ مجيئها. ولا أخفي عليك أنني منذ فترة حملي حريصة على القراءة عن الطفولة وطريقة تربية الأطفال؛ لأن دليلة أغلى من حياتي، هي الحب والأمل والمستقبل الجميل.

هل تؤيّدين احتراف ابنتك التمثيل؟

تضحك وتقول: «ابنتي ما زالت صغيرة جداً على أي شيء، ولكن لا يمكنني أن أقف أمامها طالما أنها تحبّه».

زوجك هل يتحمّل بعض الأعباء عنك؟

من فضل الله عليّ أن زوجي يحب ابنته كثيراً، ويريد أن يبقى بجانبها، وهذا جعلني في غاية السعادة؛ لأنني أتركها مع والدها.

كيف تعيش يسرا اللوزي الزوجة داخل منزلها، وهل أنت «ست بيت» شاطرة؟

طبعاً أحب بيتي، وبعيداً عن التصوير أقوم بإحضار الخضراوات والفاكهة وأطهو الطعام بنفسي، وفي أوقات كثيرة يساعدني زوجي.

قلت إنك تقومين بالطهي بنفسك؛ فما هي الأكلات التي تجيدين طهيها؟

أحب الوجبات التي يحبّها المصريون: الملوخية والمحشي، ولكنني في هذا التوقيت أعتمد على المشوي؛ لأنني أخضع لـ«ريجيم» للحفاظ على رشاقتي، كما أحب أن أطهو الطواجن باللحمة والمعكرونة بجميع أصنافها، ثم تضحك وتقول: لكنني لا أحب التواجد في المطبخ كثيراً.

هل تحبّين الأكل وكيف تحافظين على رشاقتك؟

أحب كثيراً تناول الخضراوات والفاكهة؛ لأنني أشعر بمتعة شديدة عندما أتناولهما. وأحافظ على رشاقتي بالرياضة، وخاصة المشي والجري والسباحة. .

أهميّة السفر في حياتي

هل تحبّين السفر، وهل تجدين أنه وسيلتك للتخلّص من ضغط العمل؟

بالطبع أحب السفر كثيراً، وأرى أنني أفصل من خلاله بين مرحلتين مختلفتين من العمل، و«لازم» أسافر بعد انتهاء أي عمل ودخولي في آخر.